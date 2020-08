Los detalles de las obras que se ejecutarán en la UNS y la UTN

El secretario de Políticas Universitarias del ministerio de Educación de la Nación, Jaime Perczyk brindó detalles respecto al Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria 2019-2023, que abarcará obras en 47 universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional del Sur y también la Universidad Tecnológica Nacional.

"La inversión es enorme porque no había nada. El año pasado y el anteaño no hubo inversión en infraestructura universitaria, por lo que cualquier número es importante. Estamos empezando con 63 obras en 47 universidades con el objetivo de ir avanzando y poder llegar a todas. De la pandemia vamos a salir y queremos que más chicos tengan su lugar en la Universidad", mencionó Perczyk en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

El funcionario llegará mañana a nuestra ciudad junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, para firmar el acuerdo junto a los decanos de las dos universidades locales. "Son obras por unos 200 millones de pesos", remarcó.

A su vez, Perczyk manifestó que se trata de obras medianas porque además de la educación se busca reactivar la economía y que empresas de cada lugar puedan hacerse cargo, contratando mano de obra local.

"Las universidades presentaron diferentes proyectos, los que después fueron evaluados por nosotros. Las prioridades eran aulas, laboratorios y bibliotecas. Lo que se busca es incorporar matrícula y que haya más profesionales el día de mañana. La idea es que todas las universidades vayan teniendo al menos una de las obras que fueron solicitando", agregó.

"Los legajos licitatorios están listos. La obra que se licita hoy no va a empezar hasta dentro de tres meses. Pero si no lo anunciamos ahora, la obra no va a empezar. La obra tendrá un movimiento de suelo, que está permitido en medio de la pandemia y luego irá avanzando", completó.

En la campus de la UNS se ejecutará el edificio del Departamento de Derecho. Se trata de un edificio de 1350 m2 que tendrá oficinas, salas de conferencias, gabinetes para los profesores, salas de computación y otros espacios de usos múltiples distribuidos en dos plantas. El edificio contempla la posibilidad de crecimiento sobre una losa libre en planta alta y/o por anexión de un nuevo módulo de planta baja y planta alta, lo que ya está previsto en el proyecto estructural y en los de las instalaciones de servicios. Contará con instalación sanitaria, accesos y circulaciones adecuadas a personas con discapacidad; instalaciones contra incendio, canalizaciones para datos y telefonía, calefacción, aire acondicionado y ascensor. Su costo actual se estima en 108 millones de pesos.

En tanto, la UTN optó por la refacción y terminación de su sede de 11 de Abril 461, una obra valuada en más de 69 millones de pesos y un plazo de ejecución de 300 días.