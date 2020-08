Sigue la polémica por los horarios del comercio

Horario cortado o corrido. Ese pasó a ser el nuevo tema de debate, que pone en una misma mesa de diálogo y discusión a los empresarios, empleados y los distintos entes que los representan: la Cámara, la Corporación, los autoconvocados por fuera de estas y la Asociación Empleados de Comercio.

"Mas horas no son más ventas"

Luis Amore, integrante de la Corporación del Comercio bahiense aseguró en diálogo con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 que "estamos todos muy sensibles. La desesperación de los comerciantes nos lleva a ser irritantes en muchos aspectos".

Yendo a su situación particular, Amore no dudó en sostener que "siempre hice cortado y me fue bárbaro. Esto (por el coronavirus) nos hizo cambiar". De igual forma se preguntó: "¿El problema que tenemos es realmente el horario? Porque no se está vendiendo. Ahí tenemos diferentes maneras de pensar".

Continuando con su reflexión, el empresario sostuvo: "En una situación como esta, más horas de trabajo no son mas ventas. Ampliar un horario implicaría más gastos".

Por último y rememorando Luis Amore contó que "soy de la época donde no se trabajaba los sábado a la tarde. La gran venta nos llevó a abrir a la tarde y tener pobre los sábados a la mañana. Que estemos ahora desesperados porque no se vende, no significa que abriendo más hora nos de mas ventas".

"Queremos la libertad de poder elegir"

Paula San Román, propietaria de algunos negocios de venta de indumentaria en el centro de la ciudad, también se refirió al tema y reveló que existe una encuesta realizada durante el fin de semana en la que 396 comercios de la ciudad (pusieron su dirección y los datos de su propietario) se expresaron a favor de la extensión horaria o de regresar al horario partido.

Esta encuesta viene a refutar lo expresado recientemente por la Corporación del Comercio, la Industria y los Servicios de Bahía Blanca en la que sostiene que el 76 % de los 743 comercios encuestados están de acuerdo con mantener el horario corrido.

"Queremos tener la libertad para elegir nuestro horario de trabajo. Uno invierte en cargas sociales, da trabajo a la gente y tiene que cumplir con un montón de requisitos. Nosotros queremos la extensión del horario corrido. De ninguna manera queremos que el empleado trabaje 12 horas, pero sí que el horario sea opcional de acuerdo al rubro. Después se verá si cada comerciante decide hacer horario corrido, cortado o extender su franja horaria", mencionó.

"Los costos para tener un negocio en el centro son altísimos y la realidad es que durante el horario de la siesta no se vende en ninguno de los negocios. En algunos meses comenzará el calorcito y será imposible vender algo a eso de las 13 o 14. El tema es que va a empezar a sobrar gente y nos vamos a tener que desprender de algunos de nuestros empleados", agregó.