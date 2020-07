Búsqueda de Facundo: "No vimos nada raro"

La investigación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro vuelve a apuntar hacia Bahía Blanca. En las últimas horas, dos hechos puntuales hicieron que los investigadores pongan los ojos en la ciudad.

Primero, la información del GPS del patrullero de Origone que coincide con la versión de un policía investigado, dato que sirve para cotejar el momento en el que el uniformado le tomó la foto a la licencia de conducir y corroborar que lo vio subir a una camioneta.

Y segundo, lo revelado por la empresa de telefonía Claro, en cuanto a que dos antenas de Bahía tomaron señal del celular de Facundo el 30 de abril, cuando desapareció.

Por eso, ahora los investigadores apuntan nuestra ciudad. Lo cierto es que el día que el joven lurense dejó de comunicarse con su familia estaba yendo a ver su ex novia, que vive en Emilio Rosas al 400, del barrio Esteban Napal.

A metros de esa casa vive Graciela, que atiende un humilde almacén. "Es muy triste lo que está pasando, yo también tengo hijos y nietos y pensé que era una cosa de chicos, pero no que iba a pasar tanto tiempo", contó en LA BRÚJULA 24.

Y agregó: "Acá en el barrio no hay comentarios de nada, el pibe hace mucho que no se ve. Yo no salgo mucho porque soy mayor y atiendo a la gente del otro lado de la ventana. Lo único que se dice es que están buscando al chico".

Respecto de la ex novia de Facundo y su hermano, relató que "los conozco desde chiquitos, a los papás los conocí también hasta que fallecieron. Nunca hubo problemas ni vi nada raro".