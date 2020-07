"La negociación por Lautaro Martínez está parada", anuncian en Barcelona

El presidente de Barcelona, Josep María Bartomeu, realizó hoy un impactante aviso al revelar que las negociaciones que está realizando su club con Inter, de Italia, para contratar al delantero argentino Lautaro Martínez "están paradas, porque atraviesan una fase de análisis".

Tras bajar la cotización del bahiense luego de extinguirse el plazo de la cláusula de rescisión de 111 millones de euros a 90.000.000, hoy Bartomeu declaró que el "mercado de fichajes que se viene este verano será muy distinto. Los grandes clubes se verán limitados por los problemas económicos, pero Barcelona siempre es un agitador del medio".

"Y en el caso puntual de Lautaro Martínez, la negociación está parada ahora mismo. Nosotros hablamos con el Inter hace unas semanas y en este momento estamos atravesando una fase de análisis", explicó Bartomeu. al que se le vence su mandato al frente del club "blaugrana" a mediados del año próximo.

En cuanto al futuro del entrenador Enrique Setién reafirmó que "dirigirá al equipo en la Champions League y en estos dos partidos que quedan de la Liga de España. Tenemos una temporada muy atípica, porque jugaremos en agosto, pero él será el entrenador. Si superamos al Nápoli estaremos en la final de ocho de Lisboa".

"Por eso nuestra voluntad es la de acabar los contratos y Setién lo tiene. Ya fuimos a la casa de Setién a hablar del futuro y de la planificación de la próxima temporada. Probablemente estará él y me interesa mucho saber qué piensa. Cuenta mucho con Riqui Puig y Ansu Fati. Hemos visto a Pedri y a Trincao en forma, así que desde la cantera hay esperanzas", refirió.

"Después, debo admitir que el resultado de los fichajes no ha sido el que queríamos. Coutinho no ha tenido una suerte de una gran estrella y no ha terminado de funcionar. Y en cuanto a la auditoría que se le realizó al club, está prácticamente finiquitada. Tuvimos una acusación, pero la auditoría ha confirmado que no hubo corrupción y que nadie metió la mano en la lata. Y en cuanto al seguimiento que hicimos en las redes sociales, lo hacemos de manera global y sin perseguir a nadie", aclaró Bartomeu.