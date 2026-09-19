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Lautaro Martínez marcó dos goles y rescató a Inter ante Roma
El delantero convirtió por duplicado para igualar un encuentro que parecía complicado. Suma cuatro tantos esta temporada, antes del próximo compromiso albiceleste.
Lautaro Martínez fue determinante para que Inter levantara una desventaja de dos goles y alcanzara el 2-2 frente a Roma, por la quinta fecha de la Serie A. El delantero bahiense convirtió ambos tantos de su equipo en el estadio Olímpico y llegará con confianza a los próximos amistosos de la Selección Argentina.
El encuentro reunió a dos conjuntos que habían comenzado el campeonato con puntaje ideal: cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones. Ese arranque convirtió al enfrentamiento en uno de los principales atractivos del fin de semana del fútbol italiano.
Durante la primera mitad, el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini consiguió una diferencia importante gracias a un doblete del francés Manu Koné. Paulo Dybala y Matías Soulé participaron en las acciones ofensivas de los locales, que se fueron al descanso con una ventaja de 2-0.
Sin embargo, la respuesta del visitante llegó apenas comenzó el complemento. Antes de cumplirse el primer minuto, Martínez combinó con Marcus Thuram y terminó una jugada que permitió descontar rápidamente.
La acción se inició con una recuperación entre ambos atacantes. El capitán condujo, habilitó a su compañero y fue a buscar la devolución dentro del área. Allí resolvió de primera, con un zurdazo cruzado al segundo palo que dejó sin posibilidades al arquero Mile Svilar.
Con Inter volcado en busca de la igualdad, el atacante argentino volvió a aparecer en una situación decisiva. Después de una serie de rebotes dentro del área, conectó una volea y estableció el 2-2, que cambió el escenario del partido.
A partir de esas dos definiciones, el bahiense alcanzó los cuatro goles en cinco encuentros disputados durante la temporada. Su actuación se produjo en la última presentación antes de incorporarse al seleccionado para afrontar la fecha FIFA.
El duelo también tuvo una numerosa presencia argentina entre los titulares de Roma: Leonardo Balerdi, Soulé, Nahuel Molina y Dybala estuvieron desde el comienzo. Los dos primeros también fueron convocados al combinado nacional, mientras que Molina deberá cumplir fechas de suspensión. Dybala, por su parte, quedó fuera de la convocatoria por razones deportivas, según la información publicada sobre la nómina para los amistosos.
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