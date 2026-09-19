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Serie A: Inter y Roma, líderes en un duelo argentino que promete emociones
A las 13, se enfrentarán en Roma Lautaro Martínez y Paulo Dybala, entre otros argentinos, en un encuentro clave por la quinta fecha del torneo italiano.
La Roma se prepara para recibir al Inter de Milán este sábado a las 13:00 (hora argentina) en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Serie A de Italia. Este encuentro es particularmente relevante, ya que ambos equipos lideran el torneo con un total de 12 puntos.
El enfrentamiento, que se llevará a cabo en Roma, contará con la presencia de destacados futbolistas argentinos. Por parte de la Roma, estarán Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Matías Soulé y Santiago Castro, mientras que el Inter contará con la figura de Lautaro Martínez.
Ambos equipos han mostrado un rendimiento excepcional hasta ahora, logrando un puntaje perfecto al ganar los cuatro partidos disputados. En la última jornada, el Inter logró una victoria emocionante de 5 a 3 frente al Udinese, mientras que la Roma se impuso 2 a 0 contra el Torino.
Otro partido que atraerá la atención de los aficionados será el que disputará la Fiorentina ante el Nápoli, programado para el domingo a las 7:30. En este encuentro, los argentinos Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino buscarán dejar su huella, ya que ambos han anotado en la presente edición de la Serie A.
En cuanto al desarrollo de la fecha, el primer partido ya tuvo lugar este viernes, con la victoria del Sassuolo por 2 a 1.
Fuente: Cadena 3
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