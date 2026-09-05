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Lautaro Martínez marcó un doblete y el Inter remontó un partidazo
Marcó el gol decisivo ante Napoli.
Inter necesitó de toda la jerarquía de Lautaro Martínez para sostener su marcha ideal en la Serie A. El delantero bahiense convirtió un doblete, incluido el gol decisivo en tiempo de descuento, para que el equipo de Milán diera vuelta un partidazo y venciera 3-2 al Napoli, que había llegado a estar dos veces en ventaja.
Politano abrió el marcador a los 50 minutos y Lautaro igualó a los 56, mientras que Rasmus Højlund volvió a adelantar al conjunto napolitano apenas tres minutos después.
Marcus Thuram estableció el 2-2 a los 82 y, cuando parecía que todo terminaba en empate, el Toro apareció a los 90+1 para completar la remontada. Con la victoria, el Inter llegó a nueve puntos, mantiene puntaje ideal y es líder de la Serie A.
Fuente: Clarín
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