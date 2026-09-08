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Pese a la asistencia de Lautaro, el Real Madrid superó al Inter en la Champions
El equipo español se impuso 2-1 en el Santiago Bernabéu por la primera fecha de la fase de liga.
Real Madrid derrotó 2-1 a Inter de Milán en el inicio de la fase de liga de la Champions League 2026/27, en un partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto dirigido por Xabi Alonso sacó ventaja con goles de Kylian Mbappé y Federico Valverde, mientras que el equipo italiano llegó al descuento por intermedio de Carlos Augusto, luego de una asistencia de Lautaro Martínez.
El delantero francés abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo, luego de aprovechar una mala salida defensiva del conjunto italiano. Real Madrid volvió a golpear a los 22 minutos, cuando Valverde convirtió tras un error del arquero Josep Martínez.
Inter tuvo algunas oportunidades para descontar antes del descanso, incluso con un remate de Curtis Jones que impactó en el palo, pero se encontró con la resistencia del arquero Thibaut Courtois.
En el segundo tiempo, el equipo italiano intentó adelantarse en el campo y consiguió achicar diferencias a los 31 minutos. Lautaro Martínez asistió a Carlos Augusto, quien marcó el 2-1 definitivo.
El atacante argentino tuvo participación activa en el partido y también recibió una tarjeta amarilla en el complemento por una discusión con un rival. Inter buscó el empate hasta el cierre, aunque Real Madrid logró sostener la ventaja.
Con este resultado, Real Madrid comenzó su participación en la Champions con una victoria y en la próxima jornada visitará a Roma, mientras que Inter recibirá a Brujas.
Con información de TyC Sports
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