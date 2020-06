Indignante: le roban 300 mil pesos a una jubilada

Nelida Luz Mardones, de 76 años, denunció en las últimas horas que un sujeto le robó una importante suma de dinero, que rondaría los 300 mil pesos, en su departamento de Caseros al 2600.

Fuentes policiales señalaron que la jubilada, de nacionalidad chilena, indicó que el delincuente entró a su domicilio, la tomó del cuello y le tapó la boca para que no gritara, mientras le pedía la plata.

Asustada, ella accedió y le entró lo que tenía. Según refirió, la suma oscilaba entre los 200 y 300 mil pesos, que el malviviente se llevó en una cartera de la propia damnificada.

Mardones describió al atacante como joven, robusto, morocho, vestía una campera con capucha de color azul, pantalón tipo jean y guantes de látex. La policía investiga lo ocurrido.

El comisario Gonzalo Sandobal, de la seccional Cuarta, remarcó que "ya tenemos la denuncia penal de la señora Mardones, quien refirió que fue sorprendida por un masculino en el patio y que la ingresó a su domicilio, para robarle una suma importante de dinero que sería producto de unos alquileres y ahorros".

Además, en diálogo con LA BRÚJULA 24, habló sobre otro caso que fue conocido días atrás, cuando otro jubilado fue víctima de la inseguridad.

En esa oportunidad, Alberto González, que vive en Castelar al 1600, lamentó que un ladrón se llevara los ahorros de toda la vida: más de tres millones de pesos. "Son abuelitos que guardan plata en su casa y necesitamos cuidarlos para que no tengan que pasar por situaciones como estas", dijo el agente.

Y agregó: "No son hechos de similares características, seguramente los que actuaron en ambos hechos conocían que guardaban el dinero en sus casas, pero esa sería la única coincidencia".

"Lo que solemos recomendar cuando suceden estos hechos es que no le abran la puerta a cualquier persona y que no comenten si tienen plata. También aconsejarle a sus familias que les pidan guardar los ahorros en una entidad bancaria, porque no es bueno sufrir un disgusto a esa edad", sintetizó.