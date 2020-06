Ginóbili reflexionó sobre la pandemia: "Hay gente que no va a tener para comer"

Emanuel Ginobili habló este jueves sobre la pandemia de coronavirus y se refirió específicamente a la situación que atraviesa la Argentina. En diálogo con la señal Todo Noticias, más específicamente en el programa Ya Somos Grandes, contó que forma parte del proyecto solidario "Seamos uno", del que también participan otros deportistas de renombre, artistas, empresarios, ONGs e iglesias. Hasta el momento, llevan repartidas 25 millones de raciones de alimentos en todo el país, pero esperan aumentar las donaciones con miras a una etapa más estricta del aislamiento, que se anunciará en las próximas horas.

Con respecto a la iniciativa solidaria, el ex basquetbolista bahiense explicó que consiste en la distribución de alimentos y artículos de limpieza. "Ya se han entregado 450 mil unidades. El objetivo es llegar a un millón y ya se juntó el dinero para comprar las primeras 700 mil. Nos hace falta un empujón final", detalló.

De esta forma, convocó a quienes tengan la posibilidad de colaborar a sumarse a la campaña. "Esto se necesita ahora, que viene el anuncio de dos o tres semanas más de cuarentena estricta. La gente no va a poder ir a laburar y mucha vive de changas y trabaja en negro", sostuvo Ginóbili, y agregó: "Reciben ayuda estatal pero no alcanza. Así que ahora es un momento muy oportuno y necesario para los que pueden ayudar".

De esta forma, Ginóbili expresó preocupación por el escenario de crisis sanitaria y económica que plantea el coronavirus, y afirmó que dicha sensación fue la que lo llevó a involucrarse con el proyecto solidario. "Desde que me retiré, dedicaba casi el 100% de mi tiempo a mi familia y a desconectar. Nada me había llevado a comprometerme tanto. Se trata de una emergencia mundial, así que hay que ponerse un poquito en la piel de la gente que la está pasando mal y que no va a tener para comer", apuntó.

Finalmente, reconoció las dificultades que implican las sucesivas prórrogas del aislamiento en la Argentina, especialmente en la zona del AMBA, donde rigen las mayores restricciones. "No me quiero ni imaginar cómo está la gente que lleva 98 días en cuarentena, debe ser realmente duro. Pero yo creo que en este momento y viendo como viene la curva de casos, no hay muchas alternativas", consideró.

Pero a pesar de las dificultades, el exbasquetbolista remató con un mensaje de esperanza. "Va a costar, pero creo en la resiliencia del ser humano. Lo vamos a superar", aseguró.

Fuente: TN.