"No somos basura": trabajadores del relleno sanitario piden que los escuchen

Un numeroso grupo de trabajadores del relleno sanitario se juntaron esta mañana frente al Palacio Municipal en busca de respuestas.

Matías es uno de ellos y habló con LA BRÚJULA 24. Contó que "desde que arrancó la cuarentena no nos dejan entrar al predio y no sabemos nada", y se quejó porque "acá no nos atiende nadie".

"Son 48 familias las que trabajan de esto. No tenemos nada, el único sustento que tenemos es el relleno, no hay otra salida", aseveró.

Respecto de cómo se vienen arreglando desde el inicio del aislamiento social obligatorio, Matías señaló que "una sola vez nos dieron una bolsa de mercadería, pero nada más".

"Lo único que nos queda es venir acá para ver quién nos puede atender", cerró.