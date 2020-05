Aolita propone mejorar el protocolo para que habiliten la venta de indumentaria y calzado

Miguel Aolita, titular del sindicato de Empleados de Comercio en Bahía Blanca, se expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24 con relación a la manifestación que llevó adelante un grupo de comerciantes del rubro de venta de indumentaria y calzado en la puerta del Concejo Deliberante.

"Dentro del marco de la legalidad, las compañeras y compañeros mercantiles en los rubros que fueron habilitados están desempeñando sus tareas, están cubiertos con las medidas legales desde que llega hasta que se va de su lugar de empleo", resaltó Aolita, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y aclaró, enfáticamente: "Queremos que a los empresarios les vaya bien, porque eso también redunda en los trabajadores y el gremio. A partir del pedido entendible de reapertura por la caída en las ventas que se registra en todo el país, tenemos que garantizar que los trabajadores estén dentro del marco de la legalidad".

"Nosotros tenemos que analizar lo que pueda pasar. Un trabajador que sale de su casa hasta una hora antes, de acuerdo a la distancia puede sufrir un accidente y si el comercio no está habilitado, no tiene cobertura de la ART. Lo mismo si le ocurre algo adentro del lugar donde se desempeña", sostuvo, respecto al principal requerimiento sindical.

Además, agregó en esa misma dirección que "se necesita una habilitación correspondiente para que el trabajador pueda tener su cobertura. Acompañamos la medida en el sentido de que sea dentro del marco de la legalidad y hoy pasa por las habilitaciones correspondientes".

"Los mismos organismos que dictaron el aislamiento, son los que fueron habilitando distintas actividades. El 20 de marzo solo quedaron trabajando actividades esenciales, después se fue flexibilizando a otros rubros", resaltó.

En otro tramo de la nota, Aolita enfatizó que "ayer escuché a empresarios mencionar que elevaron protocolo hace 15 días y no tuvimos respuesta. Y la contestación la dio la ministra de Gobierno (Teresa García) en LA BRÚJULA 24. Hay que buscar alternativas viables, no culpables. La funcionaria fue clara diciendo que la venta de indumentaria y calzados no está habilitada".

"Desde el primer protocolo que mandaron a través del municipio los empresarios que estuvieron haciendo el reclamo ayer no hubo otra propuesta de uno más estricto. Propongo que se busque una alternativa para que la Provincia habilite indumentaria y calzado", reflejó.

No obstante, se mostró empático con la paralización que ocasiona la pandemia: "Entiendo a los empresarios, pero también pretendo que comprendan que los trabajadores deben estar cubiertos legalmente para desempeñar su tarea. No se trata de buscar culpables. En el rubro de indumentaria y calzado no nos envió ningún protocolo a la entidad gremial como hicieron otras actividades".

"El trabajador tiene derecho y razón al querer trabajar. Sabemos que si puede desempeñar su función, podrá cobrar el sueldo y eso será un beneficio para el sindicato, más allá de que el comerciante tiene obligación de pagar los haberes. Por eso pido que trabajemos en conjunto para presentar una alternativa", finalizó el titular de Empleados de Comercio.