Esta es la denuncia del Municipio ante la Justicia

El intendente Héctor Gay presentó hoy formalmente ante la Justicia Federal una denuncia para averiguar si existió negligencia dentro de lo acontecido durante los últimos días en el Parque Eólico Vientos del Secano de Mayor Buratovich, que le sumaron 10 nuevos infectados de coronavirus a la ciudad.

La presentación judicial fue anticipada por este diario digital a primera hora de este lunes.

"Se considera que el punto de contacto entre estos dos grupos de trabajadores de distintas empresas es la infraestructura energética privada. De las entrevistas surge el punto de reunión entre supervisores y zonas de contacto estrecho en dependencias de las obras", menciona la denuncia.

"Ante tal estado de situación, y atento a que claramente ha existido un apartamiento de las medidas mínimas de seguridad y salud que la normativa impone, presuntamente verificados en el ámbito laboral externo al Partido de Bahía Blanca, sumado a que dicho personal no solo se ha trasladado a esta ciudad sin haber cumplido con los protocolos determinados con carácter de obligatorios por parte del Ministerio de Salud de la Nación, sino que también se han alojado en Bahía Blanca sin respetar tampoco las medidas de salubridad referenciadas y sin haber tampoco anoticiado o notificado de esta circunstancia al gobierno local es que entiendo que deberá investigarse dicha conducta al menos negligente y determinar si la misma puede dar lugar a la comisión de los delitos tipificados en los arts. 202 y 205 del Código penal de la Nación", agrega.

LA DENUNCIA

"NO ES JUSTO QUE LA COMUNIDAD TENGA QUE AFRONTAR ESTA SITUACIÓN"

Tras la presentación formal de la denuncia, el intendente Héctor Gay brindó este mediodía una conferencia de prensa dando detalles de la misma.

"Buscamos que se analice la conducta de los distintos actores que tienen que ver con el brote en el Parque Eólico de Buratovich. Hubo un desarrollo y todavía no sabemos cuál será el fin y tenemos dudas en cuanto al comportamiento de las empresas", dijo el jefe comunal.

"Pretendemos que la Justicia analice si cada uno de los actores que tiene intervención tomó los recaudos y se ajustó a las normativas vigentes respecto a la propagacion del virus. De no ser por esto, hoy estariamos en el día 18 sin contagios, no sólo por el accionar de las autoridades de distinto rango, sino por el comportamiento de la gente", agregó.

"Una prueba de ello fue lo que pasó el fin de semana, donde practicamente no hubo desbordes. Hay un comportamiento de la gente que contribuyó a la manera de sobrellevar esta pandemia", completó.

Gay aseguró que durante todo el fin de semana se trabajó arduamente para identificar a cada una de las contratistas de todos los emprendimientos

"Hubo contratistas que incluso pretendían que nosotros le pagaramos el alojamiento a los empleados. Hasta ese nivel llegamos. En general se han ido adecuando pero inicialmente no lo hicieron y nos trajeron trabajadores del AMBA y no se cumplieron los protocolos", dijo.

Gay responsabilizó también a "algunos de los que brindan alojamiento".

"A veces en función de obtener un dinero se pasa por alto situaciones sanitarias. Por ejemplo, cinco trabajadores que fueron a alojarse a un hotel, el dueño les dijo que debían ponerse en cuarentena, no lo aceptaron y se fueron a un edificio de calle Villarino por su cuenta, generando incluso un malestar en todo el consorcio. Todo porque algún propietario o intermediario quería hacerse unos pesos", mencionó.

"Queremos que la Justicia investigue si todos los actores cumplieron lo que debían. Si no lo hicieron tendrán que afrontar las consecuencias. Pero no es justo que la comunidad tenga que afrontar esta situación. Si la justicia nos dice que no hay ningún dolo, nos quedamos tranquilos. tenemos la necesidad de proteger a nuestra gente", rescató.



Por útimo, Gay aseguró que tuvo conversaciones con su par de Villarino, Carlos Bevilacqua, aunque fue cuando esta situación ya se había desatado.

"Dicen que actuaron en base a las normativas nacionales y decidieron cerrar. Pero acá hay que tener en cuenta que esto pasó a 100 km de Bahía Blanca. Me hubiera gustado que nos avisaran que venían", completó.

"Los controles se hacen, las personas que iban y venían tenían los permisos porque estaban cumpliendo un trabajo esencial. Estamos hablando de mucha gente y cuando todo esto empezó, los controles eran aleatorios. Pero no va por ahí, sí hubo negligencia de algún contratista que trajo gente del AMBA y no los hizo hacer la cuarentena. Ahí está el problema", dijo.