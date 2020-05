Ángela Cremonte: Bella y fatal en el aire de la Brújula 24

Desde 2010, en nuestro país venimos viéndola crecer con éxito. Hoy, junto a Javier Rey lleva adelante la serie “Mentiras”, producción de ATRESplayer Premium aún no estrenada en Argentina, pero que cuando lo haga, abrirá discusiones más que oportunas. Ismene en Antígona, Ofelia en Hamlet, por nombrar dos papeles más que trascendentes en su trayectoria de teatro, confirman que la mega estrella Ángela Cremonte sea definitivamente una de los grandes referentes artísticos españoles, no solo del momento, sino una que sostiene un inusitado brillo de proyección. Incluso, ampliando su espectro, no solo en lo que respecta a la actuación, al editar su primer obra literaria.

Lo cierto es que la híper popular Elisa Cifuentes de Las Chicas del Cable, Amaia de Los Hombres de Paco, o la legendaria Sabina de Hispania e Imperium, comparten un alma talentosa e inigualable; la de Ángela Cremonte, esta rutilante figura de las candilejas latinas que, aunque no lo crean, tiene mucho de Argentina...

Luego de confirmar que toda su familia es de Buenos Aires, Cremonte resaltó al inicio de la entrevista en LA BRÚJULA 24 que "esta cuarentena me encuentra muy asombrada, estoy bien en especial de salud. En España las cosas no están siendo sencillas, pero confío en que dentro de poco podremos poner los dos pies en la calle y caminar hacia adelante".

"Había muchos proyectos a punto de concretarse y se truncaron por la cuarentena. Por suerte ninguno de ellos estaba en pleno desarrollo porque habría sido muy difícil. Aproveché para escribir y estrenar una novela para la editorial Planeta. Esto es algo que realizo desde hace algún tiempo", destacó la artista en el programa "Tal Cual Es".

Sobre la trama del libro, explicó ante la pregunta del periodista Fernando Quiroga que "la publicación aborda todas las vivencias vinculadas con las idas y vueltas de España a Argentina, y viceversa. Pasé una infancia casi como una extraterrestre en Europa por ser hija de padres que eran ajenos a este continente".

"Mientras estaba inmersa en el ensayo de teatro me surgió la posibilidad de escribir una novela y entré en pánico. Sentí que no era capaz de configurar una temática por mi sola. Hasta que, finalmente, me inspiré en mi familia, que se parece a la de muchos. Ese fue mi punto de partida", concluyó una multifacética mujer, capaz de ejecutar con éxito cada proyecto que encara.

Escuchá la entrevista completa