Perdió todo en un incendio y pide leche y pañales para sus nietos

Carina Rodríguez y su familia quedó prácticamente con la ropa que llevaba puesta luego del incendio ocurrido ayer en una vivienda ubicada en Isabel La Católica 3.122 de la localidad de Ingeniero White.

De inmediato y en medio del shock por lo ocurrido, varios vecinos se acercaron, colaborando con diferentes elementos, tanto para ella como para sus hijos y sus nietos.

Al momento del incidente, Carina se encontraba con Sabrina Rodríguez, de 23 y tres menores de edad, de 14, 4 y 2 años, respectivamente.

"justamente me estaba por acostar a dormir, pero salió corriendo mi nieto de cuatro años corriendo, diciendo que había fuego. Quisimos abrir las ventanas para sacar un colchón que era el que se estaba prendiendo fuego, pero realmente no pudimos hacer nada. Yo entré en shock y lo único que atiné fue a comprobar que mis hijos y mis nietos estén conmigo", explicó Carina en comunicación con el programa Ingeniero White.com, que se emite por LA BRÚJULA 24.

Carina explicó que desconoce los motivos que generaron ese tremendo incendio y lo que más lamenta es que se trata de una casa alquilada.

"La tengo que reparar toda. Lo único que se salvó fue un dormitorio. El resto quedó muy dañado", reconoció.

La mujer agradeció a los bomberos de Ingeniero White, a la policía, a los médicos de la ambulancia y a todos quienes se acercaron a colaborar.

"Me quedé con mi hijo de 14 y mi hija se fue a otro domicilio. Ya me llegaron varias donaciones, pero mi nene de 14 años quedó con lo puesto. También me vendrían bien leche y pañales para mis nietos más chicos. Pero lo más importante, es que estamos todo bien y destaco la colaboración de la gente que hasta dos televisores me ha dado", completó.