La AFA anunció en las últimas horas que se dieron por terminados todos sus torneos y además anticipó que no habrá descensos durante dos temporadas, en medio de la crisis generada por el coronavirus.

Obviamente, la determinación generó polémica, principalmente entre los jugadores, teniendo en cuenta que muchos contratos vencen el 30 de junio y que los torneos se reiniciarán recién en enero de 2020.

Además, al no haber descensos, es muy probable que para la próxima temporada, los clubes con billetera ajustada conformen planteles con mayoría de juveniles.

Alfredo Dagna, vicepresidente primero de Olimpo y miembro de la mesa directiva de AFA, se refirió esta situación y aseguró que los futbolistas tendrán que replantear sus pretensiones, porque tras la crisis, habrá muchos clubes que quedarán desbastados.

"El fútbol había entrado en una crisis incluso antes del coronavirus. La Superliga explotó por los aires y, desde mi punto de vista, es un estamento que no tendría que haber existido nunca, porque generaba un gasto enorme y no daba ningún tipo de beneficio. Es más, fueron los mismos clubes decidieron volver a la AFA", dijo Dagna en comunicación con el Deportivo 24, que conduce Joaquín Alvarez Bayón, desde España.

"Una vez que afrontamos este nuevo escenario de aislamiento, en AFA se decidió dar por terminado por los torneos, lo cuál me pareció una medida sensata y también se determinó de manera lógica no mandar a nadie al descenso por dos temporadas. Esto va a permitir que los clubes, que están en una situación muy precaria, tengan la posibilidad de jugar con mayoría de jugadores del club o con planteles de menor presupuesto. Hay una realidad y es que los jugadores van a tener que replantear sus pretensiones o no van a jugar, porque no habrá club que les pueda pagar sus salarios", anticipó.

Dagna mencionó que en lo que queda del año se jugarán algunos partidos, para definir algunos ascensos y encuentros de copas internacionales. El resto de las competencias se iniciarán recién a partir de enero.

"Los clubes que no juegan hasta enero del otro año, es probable que no puedan renovar todos contratos que vencen el 30 de junio. Cuando no hay, no hay. No existe otra posibilidad. Los clubes no tienen ingresos y no pueden seguir endeudándose", dijo.

"El que no lo quiere entender, que se enoje. Los clubes jugarán con lo que tienen, con pibes del club o con planteles de bajo presupuesto. Esto es una situación límite", agregó.

Al referirse a la situación del aurinegro, aseguró que se respetarán todos los contratos hasta el 30 de junio y que luego se verá.

"La preocupación más grande pasa por la vida institucional de los clubes. En mi caso, ver cómo les pago el sueldo a los 100 empleados del club", dijo.

"En Olimpo, hasta el 30 de junio, los jugadores tienen asegurados sus ingresos. Además, ahora estamos en un plan para sanear la situación de todos los empleados. En marzo teníamos pensado comenzar a asomar la cabeza después de la grave situación que nos dejó la gestión anterior, pero toda esta crisis, hizo que la situación se vuelva a complicar. Lo importante ss que hay mucha buena predisposición por parte de los empleados y eso es lo importante", acotó.

"Ningún jugador de esos que ganan fortunas, se acercó a un club para decir cómo podía ayudar para pagarle el sueldo a los empleados. Entonces, dejemos de lado la hipocresía y hablemos de la realidad. Somos los dirigentes los que tenemos que hacernos cargo y así lo vamos a hacer", completó.

