Villa Mitre y Olimpo abren la novena fecha de la Liga de Oro

Con el cruce entre Villa Mitre y Olimpo, se pondrá en marcha esta noche la novena fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Oro.

El partido comenzará a las 20 en el estadio José Martínez. Según se informó, el encuentro se disputará sin público visitante.

El resto de la fecha se jugará el miércoles, ya que el jueves no habrá actividad por el debut de Unión Bahía en la Liga Nacional Femenina, donde recibirá a Boca justamente en cancha de Villa Mitre.

Los partidos programados para el miércoles serán Napostá-Bahiense del Norte, Pueyrredón-Estrella, Barrio Hospital-Alem, Pacífico-Independiente y Liniers-Estudiantes.