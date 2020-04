"No hay ninguna medida para las Pymes, hasta ahora fueron todos anuncios para la tribuna"

El conocido estilista bahiense Raffael Bertín dijo en LA BRÚJULA 24 que "no hay ninguna medida para Pymes, hasta ahora fueron todos anuncios para la tribuna".

En diálogo con el programa "Bahía Hoy", el empresario señaló que "se dijo que podrían llegar a abrir el lunes las peluquerías, aunque yo no creo que tengamos suerte".

"Nosotros tenemos tres locales y la escuela, y la verdad que estamos bastante complicados. Estoy hablando constantemente con mi equipo de trabajo, con el que tengo muy buena relación, y estamos todos muy preocupados", indicó.

Además, graficó que pagar los salarios hoy por hoy es una misión casi imposible. "Poder llegar a pagar el sueldo del mes que viene sin los locales abiertos se hace muy difícil. Es insostenible la situación".

"Todo lo que se dice en la televisión sobre medidas de alivio no existe, vos vas al banco y no tienen nada, es algo que se dice en los medios para la tribuna. El empresario cuando va a buscar una respuesta no hay nada firme", comentó.

Y explicó que "un crédito del 24% ya estaba antes de la pandemia, no es nada novedoso. Estamos a la espera, el Gobierno no tira ninguna medida para los empresarios Pymes, tengo muchos amigos que tienen comercios y están muy mal".