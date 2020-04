Graciela Alfano y un amor de balcón a balcón: "Me gusta mi vecino"

"Gracias a Beni, que ladraba en mi balcón, pude conocer desde el balcón a un señor muy interesante . Ampliaremos según pase la cuarentena ", escribió Graciela Alfano en su cuenta de Twitter, causando el asombro de todos. La exvedette habló sobre su incipiente romance de "balcón a balcón" y aseguró que no esperaba que aparezca en su vida un "señor tan interesante" en plena pandemia de coronavirus.

En diálogo con José María Listorti y Denise Dumas, Alfano relató cómo empezó esta historia romántica: "Podría ser una película y llamarse: 'La cuarentena del amor'. Yo estaba en chancletas como cualquier señora , completamente despeinada, y salgo al balcón a intentar callar a mi perro que estaba ladrando y no quería que sea una molestia para los vecinos".

Así fue que gracias a los ladridos de su perro conoció a su misterioso vecino: "De repente veo un señor re buen mozo, flaco, vestido con una linda camisa; todo un divino, y rápidamente emprendí retirada para ponerme un brillito en la boca y cambiarme el batón horrible que tenía puesto por alguna cosa más interesante".

Una vez convertida en su "versión diva", cuenta que tomó la iniciativa y le dijo: "Disculpe señor, mi perrito es muy buena onda, pero está un poco alterado", y empezaron a charlar. Después de hablar unos minutos, Alfano no perdió el tiempo y le preguntó al señor: "¿Usted tiene familia?", y descubrió que ambos están solteros. En este sentido, confesó que al saber que el hombre no tenía compromisos románticos no dudó en usar sus armas de seducción: "Le ofrecí que si necesitaba algo rico yo se lo preparaba y se lo pasaba por el balcón".

Positiva ante todo, la exvedette asegura que desde ese momento no dejaron de charlar todos los días y que " los balcones del amor " son todo un éxito hasta ahora. "Cuando todo esto pase me gustaría ir a comer afuera con él, porque para ser sincera, lo que cocino nunca me sale rico", remató con humor.

