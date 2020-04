El Gobierno busca "aliviar" la cuota de los colegios privados

Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, se reunió con cuatro de las entidades que agrupan a instituciones educativas privadas y afirmó que se trabaja en una serie de medidas para "dar respuesta a las familias" que no pueden afrontar el pago de cuotas mensuales ante el freno de la economía por el coronavirus.

En este sentido, el funcionario dijo que entre las posibles medidas a adoptar se encuentra la "eliminación de los aspectos extraprogramáticos que tienen las cuotas".

A su vez, Trotta dijo que trabajan para no cobrar intereses a las familias que no estén en condiciones de hacer frente al pago y que no descarta que la cuota pueda abonarse de forma escalonada, aunque advirtió que se debe tener en cuenta que los docentes cobran gracias a ese aporte.

"Estaremos presentando un conjunto de medidas que le darán respuestas a muchas familias que están en incertidumbre”, indicó Trotta en diálogo con radio La Red.

“Es un momento de solidaridad y entender en qué situación está el otro. Debemos comprender a cada una de las familias”, expresó.

En ese sentido, también pidió a aquellos que sí pueden afrontar los gastos mensuales de los colegios que abonen las cuotas para que las maestras y maestros perciban sus salarios.

Por otra parte, al ser consultado sobre las vacaciones de invierno de 2020, consideró: “Es prematuro hablarlo, no tenemos la certeza de cuándo vamos a volver a clases de manera física”.

Fuente: TN