Federal A: Olimpo avanzó a la siguiente fase y Villa Mitre jugará la Reválida

Los dos representantes bahienses cerraron este domingo su participación en el Nonagonal del Torneo Federal A con panoramas diferentes: Olimpo se clasificó a los cuartos de final, mientras que Villa Mitre deberá continuar su temporada por la Reválida.

El Aurinegro igualó 1 a 1 ante Alvarado, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, y consiguió el punto que necesitaba para mantenerse dentro de los cuatro primeros de la Zona B.

El partido se resolvió sobre el final. Santiago Gutiérrez puso en ventaja al conjunto marplatense a los 33 minutos del segundo tiempo, pero seis minutos más tarde Olimpo encontró el empate a partir de un gol en contra de Facundo Centurión.

La igualdad terminó siendo suficiente para el equipo de Carlos Mungo. Además, Huracán Las Heras derrotó 1 a 0 a Atenas de Río Cuarto, mientras que Villa Mitre y Kimberley no pasaron del cero en Bahía Blanca.

Olimpo cerró así el Nonagonal con 13 puntos (quedó tercero en la tabla) y consiguió el objetivo de meterse en los playoffs que definirán el primer ascenso a la Primera Nacional. También tiene asegurada su participación en la Copa Argentina 2027.

La próxima instancia será a eliminación directa, con partidos de ida y vuelta y su rival será Gimnasia de Chivilcoy. Los cuartos de final están previstos para los fines de semana del 27 de septiembre y 4 de octubre, con ventaja deportiva para los equipos que hayan terminado mejor ubicados en esta fase.

Incluso si queda eliminado en esa llave, Olimpo no terminará su participación en el Federal A: los perdedores de los cuartos pasarán posteriormente a la Reválida y conservarán una segunda posibilidad de ascender.

Villa Mitre, a la Reválida

Foto: Club Villa Mitre (Facebook).

El panorama fue diferente para Villa Mitre. El equipo de Diego Cochas necesitaba vencer a Kimberley para mantener alguna posibilidad de clasificación, pero empató 0 a 0 en El Fortín y terminó definitivamente fuera de los cuatro primeros.

El Tricolor llegó a la fecha con nueve puntos y sin margen de error. La igualdad lo dejó con 10 unidades y confirmó que deberá buscar el ascenso por el camino más largo.

Villa Mitre ingresará ahora a la Reválida, competencia que también se disputará mediante series eliminatorias de ida y vuelta y otorgará el segundo boleto a la Primera Nacional.

Los equipos que no consiguieron avanzar desde los Nonagonales comenzarán esa etapa el fin de semana del 11 de octubre. A ellos se irán incorporando posteriormente los conjuntos eliminados de los playoffs correspondientes al primer ascenso.

De esta manera, los dos equipos bahienses siguen con vida en el Federal A, aunque por caminos diferentes: Olimpo continuará directamente en la pelea por el primer ascenso y Villa Mitre deberá reconstruir su ilusión desde la Reválida.