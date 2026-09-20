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Elevan a naranja la alerta por viento para la mañana del lunes en Bahía
Se esperan vientos sostenidos de hasta 60 km/h y las condiciones seguirán siendo adversas durante buena parte de la jornada.
El Servicio Meteorológico Nacional elevó a naranja el alerta por fuertes vientos para Bahía Blanca, ante un agravamiento de las condiciones previstas para las primeras horas de este lunes.
La advertencia de mayor nivel estará vigente entre las 6 y las 12, período en el que se esperan vientos del sector oeste que rotarán al sudoeste, con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
De esta manera, el organismo actualizó el escenario que hasta las primeras horas de este domingo mantenía a la ciudad bajo alerta amarilla, con ráfagas estimadas en hasta 80 km/h.
El viento comenzará a intensificarse antes del amanecer. Hasta las 6 continuará vigente el nivel amarillo, con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden llegar a los 80 km/h. Luego llegará el período más complicado, durante toda la mañana, bajo alerta naranja.
A partir del mediodía la advertencia volverá a nivel amarillo, aunque el viento continuará siendo intenso al menos hasta las 18, con ráfagas nuevamente cercanas a los 80 km/h.
El fuerte viento para el comienzo de la semana ya había sido anticipado por el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis, quien había señalado que después del paso del frente frío del domingo se produciría una marcada intensificación del viento del sudoeste durante el lunes.
Ante un alerta naranja, el SMN recomienda buscar resguardo en lugares seguros y bajo techo, evitar permanecer cerca de árboles y postes de electricidad y reducir la circulación durante el período de mayor intensidad.
También se aconseja retirar o asegurar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas y mantener especial precaución al circular en vehículos.
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