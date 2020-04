"No sabemos cuándo va a terminar el torneo", dijo José Gutiérrez

La actividad en el básquet se vio paralizada a raíz de la pandemia pero los distintos equipos continúan entrenando cada uno desde su casa y pensando en que, ojalá, pueda volver todo rápido a la normalidad.

Ese es el caso de Villa Mitre que jugó el último partido el 13 de marzo en Monte Hermoso en lo que fue la derrota ante Atenas de Patagones.

En un balance sobre la actual temporada, en la que Los Guerreros están segundos en la conferencia sur, el capitán del equipo José `Pikachu´ Gutiérrez dijo en El Deportivo 24 que "la realidad es que a principio de temporada no esperábamos este presente. Queríamos ser competitivos y complicarle la vida a más de uno. El básquet es lógico y los que están arriba son los que mejor juegan".

Además contó en LA BRÚJULA 24 que el parate le vino bien porque las dolencias que arrastraba ya no las tiene más. "Me vino bien pero ya estaría siendo demasiado, no recuerdo tanto tiempo sin jugar al básquet; ya tengo ganas de volver".

Sobre los entrenamientos en tiempos de cuarentena, sostuvo que "hicimos charlas en conjunto por videoconferencias y nos mandan los trabajos por Whatsapp y los vamos haciendo. Los que tienen patio pueden hacer algo más aeróbico y los que estamos en un departamento tratamos de hacer lo que podemos".

Por último agregó que "no sabemos cuándo va a terminar el torneo ni tampoco la cuarentena. Pero creo que el rubro deporte va a ser uno de los últmos en volver".