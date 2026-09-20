Deportes
Huracán dio el golpe en Pigüé y venció a Sarmiento por el Federal Amateur
Fue 2 a 1 en condición de visitante. Navarro y Munives, los autores de las conquistas del "Globo".
Huracán de Ingeniero White consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar 2 a 1 a Sarmiento de Pigüé, en un partido correspondiente al Torneo Federal Amateur.
Los goles del “Globo” fueron convertidos por Leonel Navarro y Johan Munives, que sellaron un triunfo importante para el conjunto whitense fuera de casa.
Huracán logró imponerse en un escenario siempre exigente y sumó tres puntos clave para sus aspiraciones en el certamen, en una jornada en la que volvió a mostrar eficacia en los momentos decisivos.
Sarmiento intentó reaccionar y llegó al descuento, pero el equipo de Ingeniero White sostuvo la ventaja hasta el cierre y se quedó con una victoria de peso.
Con este resultado, el “Globo” continúa afirmándose en su camino por el Torneo Regional Amateur y mantiene intacta la ilusión de avanzar en la competencia.
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