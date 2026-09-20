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Reaniman a una mujer de 94 años que se atragantó con comida en un restaurante
Tres agentes de Infantería tuvieron una providencial intervención esta tarde en un local de Fuerte Argentino y Casanova. Le practicaron maniobras de reanimación y Heimlich
Una mujer de 94 años debió ser asistida de urgencia este domingo por la tarde luego de atragantarse mientras comía en un restaurante de Bahía Blanca.
El hecho ocurrió alrededor de las 14.40 en La Broza, ubicado en la esquina de Fuerte Argentino y Casanova, donde personal del comercio solicitó auxilio a efectivos que participaban del Operativo Primavera en el sector.
Al ingresar al establecimiento, los policías encontraron a Terecina Muneta, de 94 años, con dificultades para respirar luego de haberse atragantado con comida.
Según el parte oficial, los efectivos comenzaron de inmediato con tareas de reanimación y realizaron la maniobra de Heimlich, logrando que la mujer recuperara signos vitales, aunque en un primer momento eran débiles.
Diez minutos después arribó al lugar una ambulancia, junto con personal de Defensa Civil.
Tras ser estabilizada, la jubilada fue trasladada al Hospital Municipal Leónidas Lucero, donde quedó bajo atención médica.
En el procedimiento intervinieron efectivos del Destacamento de Infantería Bahía Blanca que se encontraban afectados al dispositivo de seguridad por los festejos de primavera.
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