Los Juegos Olímpicos irán entre julio y agosto de 2021

Luego de la suspensión por la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo, finalmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se realizarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021, de acuerdo a la información que confirmó hoy el Comité Olímpico Internacional.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa