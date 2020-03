Sin velorios: hasta tres familiares y no más de media hora

La cuarentena obligatoria dispuesta anoche por Alberto Fernández obligó a los argentinos a modificar todo tipo de costumbres. Y son muchas las que se irán aprendiendo con el tiempo, indefectiblemente.

Por caso, lo velorios son un fiel reflejo de lo dicho. Al respecto, el empresario Jorge Bonacorsi contó en LA BRÚJULA 24 que "la interpretación es amplia, está claro que nosotros tenemos que estar abiertos, pero no se pueden realizar reuniones numerosas".

"Lo mínimo que vamos a hacer es no salir con una persona fallecida desde un depósito, lo haremos desde un velorio aunque la pongamos media hora antes de la salida y que los familiares directos, dos o tres, se puedan despedir en ese momento", refirió.

Además, Bonacorsi explicó que "el tema de fondo es no juntar gente, este bicho no tiene ni patas ni alas, no se desplaza solo, los desplazamos nosotros y por eso debemos achicar la circulación".

"Hay un espejo donde mirarse, tratemos que no nos pase lo mismo que en Italia. Estamos en vilo de saber si hay un caso de una mujer fallecida con síntomas, que está en una caja metálica soldada. Y tampoco podemos seguir con el cuello de botella en el Malbrán, en Bahía tenemos laboratorios para hacer los estudio", agregó a modo de reflexión.