No te pierdas la columna de Rafael Emilio Santiago en un día histórico

El prestigioso periodista bahiense Rafael Emilio Santiago abordó el aspecto excluyente en su ya habitual columna de los viernes. En su charla con el conductor de la primera mañana de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, analizó la inédita realidad que atraviesa el país con motivo del coronavirus y todas las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández.

"Es una situación excepcional de la cual no tenemos antecedentes, no sabemos cómo manejarnos. En la antigüedad, cuando los medios eran más precarios o no existían, ante una sequía o alguna catástrofe que generaba amplio temor, se acudía a los mayores y los ancianos que vivían en una caverna para preguntarles qué pasa y qué se puede hacer", comenzó evaluando Santiago.

Y agregó: "Acá, al contrario, la gente mayor es factor de riesgo, los que más sufren lo que pasa. Hay que tener un cuidado especial para con ellos y asistirlos en lo básico. También pienso que lo mejor de la argentinidad, que es la solidaridad, es lo que más asoma porque somos anárquicos, nos molestan las reglas y que nos digan qué tenemos que hacer".

