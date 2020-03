Monte Hermoso blindado: se cierra el acceso

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, tomó la decisión de blindar la ciudad, cerrando el acceso. De hecho, sólo pueden entrar residentes que presenten el DNI.

La medida apunta a evitar el arribo masivo de turistas durante el próximo fin de semana largo, teniendo en cuenta la cuarentena por el coronavirus.

Un dato importante es que todos aquellos habitantes semipermanentes, es decir aquellos que tengan una vivienda en la localidad balnearia, podrán ingresar, pero una vez que lo hagan tendrá que permanecer allí cumpliendo con la cuarentena.

Esto ocurre luego de que el balneario haya sido noticia nacional días atrás, cuando cientos de visitantes se agolparon en las entradas para "aprovechar" de la localidad.

Esa situación, incluso, fue criticada por el propio Alberto Fernández en sus redes sociales. "Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!" publicó el mandatario.

"Fue un punto de inflexión", había manifestado el propio Dichiara sobre la lamentable escena. En una conferencia de prensa que dio junto con su par bahiense, recordó además que "la OMS y el propio Presidente te están pidiendo que te quedes para que no te contagies por una pandemia".

EL DECRETO