Alerta naranja en Monte Hermoso: suspenden clases y actividades deportivas y culturales

El Municipio de Monte Hermoso dispuso este lunes la suspensión de todas las actividades educativas, deportivas y culturales en el distrito como consecuencia de la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

La medida alcanza tanto a los espacios abiertos como cerrados y fue adoptada de manera preventiva ante la previsión de ráfagas intensas y precipitaciones durante la jornada.

Por su parte, la Jefatura Distrital de Educación informó que, siguiendo las recomendaciones de Protección Civil, también quedaron suspendidas las actividades presenciales de los turnos tarde y noche en todos los niveles y modalidades. Además, permanecerán sin actividad durante el turno tarde los Centros de Desarrollo Infantil Evita 1 y 2.

Desde el Municipio recomendaron a los vecinos permanecer en sus hogares y salir únicamente en caso de extrema necesidad.

La advertencia se debe no solo a la intensidad del viento y las lluvias, sino también a que varias arterias de la ciudad se encuentran anegadas.

Ante cualquier emergencia, se solicitó comunicarse con el Área de Monitoreo al (2921) 483111, donde se centralizan los avisos y se derivan las situaciones según corresponda.