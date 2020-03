Fernandez usó a los turistas de Monte como ejemplo de lo que no hay que hacer

Era cuestión de horas para que el éxodo masivo de bahienses hacia Monte Hermoso tuviese rebote a nivel nacional.

Uno de los tantos que tomó cartas en el asunto fue el propio presidente Alberto Fernández, quien haciendo uso de su cuenta de Twitter volvió a pedir que se tome conciencia de lo que sucede.

"Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!" publicó.

Vale recordad que desde horas del mediodía miles de bahienses se volcaron a la ruta para pasar la cuarentena en Monte Hermoso; haciendo oídos sordos a los pedidos de quedarse en casa.

Como medida preventiva desde el municipio vecino fueron tomándole la temperatura a cada visitante, como así también le hicieron firmar una declaración jurada.