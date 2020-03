"Es inexplicable que la gente defienda a dos funcionarios desde la ilegalidad"

Mauricio Del Cero, titular de la Fiscalía especializada en materia de estupefacientes, brindó detalles con respecto a los procedimientos llevados adelante ayer en Tornquist donde se detuvo a Federico Sebastián Labarthe y Cristian Raising, concejales que intentaban ocultar plantas de marihuana, las cuales se encontraban en el interior de la sede del INTA.

"Es inexplicable que la gente defienda a dos funcionarios a partir de la ilegalidad. La sustancia está prohibida. Es gracioso que me preguntaran si era para producir aceite de cannabis porque no encontré una sola gota en todo el procedimiento. Ni siquiera una prensa para extraer la sustancia. No digo que nunca lo hayan hecho", expuso el fiscal, en diálogo con LA BRÚJULA 24.

No obstante, añadió que "entiendo que tiene propiedades curativas en algunos casos, pero es utilizado como pantalla, especulando con el dolor ajeno. Mientras en este país la marihuana aparezca en el catálogo de sustancias prohibidas, lo seguirá siendo. Si algún día se legalice, tendríamos un buen porcentaje de causas en las que no tendríamos nada que hacer. Mientras tanto, es delito".

"Hubo una denuncia periodística que surgió de este medio de comunicación con el que estoy hablando. Además teníamos información que nos aportaron hace un mes. Allí, en una foto, aparece una persona de mediana edad, junto al concejal Raising en una suerte de plantación de marihuana, la que comprobamos en el allanamiento de la casa de calle Vergara, donde fue arrestada una persona de apellido Navas que se ve en esa imagen", sostuvo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y aclaró: "Ese iba a ser el único operativo. Fuimos a las 5 desde aquí, a las 6 terminaba. A las 10:30 volvíamos de Tornquist. En el medio, mientras Gendarmería vigilaba el domicilio de Raising para ver su reacción. Y al enterarse del procedimiento, fue detectado yendo en la camioneta al INTA y lo detectaron sacando las plantas, junto a Labarthe. Eran unas 10 o 12 macetas que estaban en la sede del organismo".

Sobre la conducta que evidenciaron los ediles, Del Cero explicó que "se mostraron tranquilos, respetuosos. No hubo ningún inconveniente durante el curso del procedimiento, que fue muy largo. Ellos ya habían terminado de cargar las macetas cuando fueron detenidos. Se demoraron unos segundos más para buscar mantas, ropa personal y trapos para que no se vean las plantas. Hasta dentro del habitáculo había marihuana. Desconocemos dónde las iban a esconder. En el patio del INTA estaba la pala, porque algunas estaban enterradas en el patio. Por eso queda claro que no las iban a tirar".

"Investigamos como matriz, episodio fáctico y hecho puntual en este momento la tenencia simple de estupefacientes que es una figura intermedia entre la comercialización de droga y la tenencia para consumo personal. Secuestramos documentación, indagaremos teléfonos para saber cuál era el propósito de la tenencia. En la casa donde se realizó el primer allanamiento se encuentran entre 25 y 30 kilos de marihuana. Siete plantas de hasta doos metros y medio de alto que tenían un equivalente económico de los 800 mil pesos. La foto del concejal Raising es en esa selva", enfatizó.

Y fue contundente: "Me manejo desde el punto objetivo. Lo cierto es que aquel llamado durante el allanamiento de Navas, esta persona se comunicó con el señor Raising. No escuché la conversación, pidió por favor mantener una comunicación telefónica. Creemos que le dio un aviso, le advirtió. Ayer en la órbita de nuestra Fiscalía hicimos seis allanamientos en total de los cuales resultaron once las personas detenidas. Serán indagados entre hoy y mañana. Es un delito más escandaloso que grave porque la pena no es tan elevada. No obstante, creo que los concejales incurrieron en el ocultamiento de la prueba".

"De las cuatro personas detenidas, dos van a recuperar la libertad, la pareja del primer allanamiento por tenencia simple. A los dos funcionarios les cabe la misma calificación pero se los detectó ocultando dicha prueba. Fue difícil trabajar, se convocó a una marcha, cuando en realidad los hechos objetivos hablan por sí solos. Yo no tengo ninguna garantía como fiscal que era solamente para producir aceite de cannabis", resaltó Del Cero.

Y detalló que "en la casa de Raising se encontraron 150 gramos de marihuana, que es mucho, presentada en cogoyo y, para entenderlo más fácil, pega más. De ahí salen más de 100 cigarrillos de marihuana por la concentración de la sustancia. Había lo que se llama pikachu para picar el cogoyo. Había pipetas y dos bolsas con hojas. No es un hecho complejo, ni ofrece dudas. De momento los concejales son patrocinados por dos defensores oficiales".