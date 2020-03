Marisco recibe a la violinista para que vuelva a tocar en la calle

Luego del mal trago que tuvo que atravesar Rocío Saavedra, la joven artista que ayer fue expulsada de la vereda de la primera cuadra de calle O'Higgins, autoridades de la comuna tomaron nota de la situación y se comprometieron a encontrar una solución.

"Vecinos hicieron una denuncia por ruidos molestos, Fiscalización fue a constatar y detectó que tenían un amplificador y el volumen excedía lo permitido en la vía pública", explicó en LA BRÚJULA 24 Tomás Marisco, titular de la Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos.

Y agregó en su charla con el periodista Germán Sasso: "Cuando vimos su descargo en las redes, la convocamos a una reunión para consensuar su labor porque pretendemos darle valor a estas expresiones artísticas callejeras".

Cabe recordar que minutos antes, Saavedra mantuvo un diálogo con este medio en el que manifestó que su intención es no molestar y tratar de ser respetuosa.

"Los agentes de Fiscalización hicieron su trabajo y labraron el acta correspondiente. No obstante, la idea no es vedar las manifestaciones artísticas. No tenemos el contacto del hombre del acordeón que también se vio afectado; lo invitamos a que pueda regularizar la situación", finalizó Marisco.