Polémica: multan a una artista callejera por ruidos molestos

Una polémica se instaló en las últimas horas, cuando el Municipio multó a una artista callejera llamada Rocío Saavedra, por realizar “ruidos molestos” mientras tocaba su violín en el sector de la semipeatonal de O’Higgins. Según contó en una publicación en su red social Facebook, eso mismo le ocurrió a otro hombre que hacía la misma actividad, pero con un acordeón.

En su escrito, cuenta las peripecias que está realizan para poder volver a tocar el instrumento en la calle, sin suerte hasta ahora, y también pide que este reclamo llegue al intendente Héctor Gay.

“Somos ciudadanos como todos y solo vamos a ganarnos el mango del día a día. ¡Dejen que trabajemos, tenemos todo el derecho a poder hacerlo como todo el mundo!”, concluye su carta Rocío.

SU PUBLICACIÓN EN FACEBOOK

Hola a todos y todas. Les quiero comentar algo interesante que me sucedió esta mañana en el centro, como todos saben ya, yo soy artista callejera (toco el violín en la peatonal) y esta mañana vinieron de la municipalidad a sacarme de mi lugar de trabajo, me dijeron que me/nos hicieron una denuncia por ruidos molesto y me hicieron firmar este papel, la cuestión es que me dijeron que en habilitaciones comerciales me iban a ayudar extendiéndome un permiso para poder continuar trabajando en el mismo espacio regulando los volúmenes de la música. Cuestión es que fui hasta allá y me dijeron que no podían ayudarme de ninguna manera porque no tiene nada que ver con ese sector, ya que es para vendedores ambulantes y no para músicos, me mandaron a cultura donde me dijeron que debo presentar una nota que van a tardar semanas o meses en ver (cosa que voy a hacer, pero mientras que hago? De esto vivo?), fui hasta blandengues (antiguo tribunal de faltas, donde miraron la ordenanza que dice el papel y habla de arbolado y espacios verdes) yo trabajo honestamente y no molesto a nadie, igual que Ramborger quien toca acordeón (le hicieron exactamente lo mismo esta mañana, nos sacaron) si van a sacarme, al menos denme un trabajo digno con el cual poder vivir. No sé qué hacer. Si lo hago público me acompañarán a marchar? Necesito de la ayuda de todos... Espero que esto llegue hasta Gay y tome cartas en el asunto. Somos ciudadanos como todos y solo vamos a ganarnos el mango del día a día. Dejen que trabajemos, tenemos todo el derecho a poder hacerlo como todo el mundo!