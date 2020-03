"Trato de ser respetuosa y no molestar", dijo la violinista echada del centro

Rocío Saavedra cuenta con un talento innegable. La joven bahiense ejecuta a la perfección su violín, sentada en la vereda de un comercio de la ciudad para "ganarse la vida" y en las últimas horas tuvo que abandonar ese lugar.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Saavedra explicó que "los inspectores vinieron y me dijeron que no sabían quién se había quejado de mi presencia. Decían que los vecinos habían denunciado ruidos molestos. Y que si no me iba, me iban a multar".

"Tengo un parlante chiquito y siempre trato de regular el volumen porque sé que hay gente que está trabajando y no quiero molestar, trato de ser lo más respetuosa posible. Yo trabajo allí entre las 10 y las 12:30. Lo mismo le hicieron al acordeonista, un señor mayor que toca cerca mío", destacó en su charla con el periodista Germán Sasso.

Consultado respecto a su repertorio y, algo más distendida, sostuvo: "Trato de tocar todos los estilos de música, me muevo dentro de lo popular, lo más conocido. Vas por la calle y no cualquiera te toca 'Despacito'".

Si bien aclaró que ayer a la mañana fue a la Municipalidad, al área de Cultura y a Fiscalización donde no le dieron una solución, en las últimas horas recibió un llamado que le trajo tranquilidad a quien lleva seis años tocando el violín en la calle.

"Gracias a toda la difusión y el apoyo de la gente, se comunicó conmigo el director de Espacios Públicos y me dijo que la Secretaría era nueva y no sabían dónde ubicarme. Me confirmó que quieren fomentar el arte y me van a extender un permiso para solucionarme el problema. Iré a su oficina para que me extiendan un permiso".