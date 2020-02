Osvaldo podría debutar en Banfield contra River: "Me encantaría darle una mano a Boquita"

Este domingo, en el Monumental (19:40), River defenderá la punta de la Superliga ante el Banfield de Julio César Falcioni, que concentrará por primera vez a Daniel Osvaldo tras su regreso al fútbol profesional. El delantero se ilusiona con ir al banco de suplentes, sumar algunos minutos en el final y bajar de la cima al Millonario: “Vamos a ver si podemos sacarle algún puntito. No escondo nada, saben que soy hincha de Boca y me encantaría poder darle una mano a Boquita”.

En diálogo con Fox Sports, el delantero que estuvo más de tres años parado para dedicarse a la música, confesó que se siente como un nene que está por debutar en Primera. Y su reestreno como jugador puede ser nada menos que ante River, a quien le reconoció sus méritos: “La verdad que es indiscutible. Viene arriba y es difícil que pierda puntos. Es un gran equipo que viene ganando hace un montón y tiene un gran entrenador como es Gallardo. Va a ser duro y difícil llevarnos algo pero es a lo que apuntamos”.

Según la planificación de Falcioni, Osvaldo tendría entre 20 ó 30 minutos en Núñez. Viene de dejar atrás un pequeño desgarro en el sóleo izquierdo y se mostró ansioso por el retorno: ¿Si firmo el empate? No me gusta firmar empates, siempre me gustó ir a ganar. Pero obviamente si empatamos va a valer más que un punto por la jerarquía del rival y cómo viene en estos años. Tienen un equipo bárbaro que juega muy bien al fútbol desde hace tiempo. Un empate sería un resultado positivo pero apuntamos a ganar".

Dani Stone reveló que se “moriría” por hacer un gol para que Banfield le gane a River y habló del recibimiento que tendrá por parte de los hinchas riverplatenses: “Seguramente me va a motivar mucho el cariño que me brinde la gente de River”.

Vale recordar que el Millonario tiene 39 unidades y Boca 36: el conjunto de Miguel Ángel Russo visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero el domingo al término de River-Banfield.

Osvaldo contó que su lesión se debió al exceso de exigencia luego del extenso alejamiento de las canchas: “Siempre entrené al máximo, no me sé regular, tendría que haberlo hecho un poco al inicio pero fui a 120. Es normal que después de tres años los músculos, si bien tienen memoria, estén atrofiados”.

¿Qué rescató desde una perspectiva lejana al ambiente del fútbol? “Me hizo bien para volver a ver todas las cosas lindas que tiene este deporte y no solo concentrarme en lo malo, que fue mi error tres años y medio atrás. Eso es parte del pasado. Estoy agradecido al club de por vida y al fútbol”.

(Fuente: Infobae)