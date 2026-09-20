Liga Profesional: San Lorenzo y Boca, un clásico bien de domingo

Con el objetivo de extender su gran invicto, Boca visitará este domingo a San Lorenzo por la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El Xeneize llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que acumula un gran invicto de 13 partidos que le permite mantenerse con vida en todas las competencias.

En el Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena están quintos en el Grupo A con 14 unidades y además pelean en la tabla anual por el título de Campeón de Liga.

A su vez, en la Copa Argentina Boca está en cuartos de final, instancia en la que se enfrentarán con Racing, mientras que en la Copa Sudamericana consiguió el boleto a las semifinales tras eliminar durante la semana a San Pablo en el mismísimo Morumbí.

San Lorenzo, por su parte, afrontará su segundo partido con Rubén Darío Insúa como director técnico en su nuevo ciclo, ya que el “Gallego” debutó el fin de semana pasado en el empate 1-1 como visitante contra Independiente en Avellaneda.

El Ciclón no tiene mucho margen de error, ya que está décimo en el Grupo A con solamente 11 puntos y un resultado adverso podría complicarlo aún más de cara al objetivo de clasificar a los play-offs.

El encuentro, que está programado a las 14.45 (TV: TNT Sports), se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain.

Cita en Arroyito

Rosario Central y Argentinos Juniors se enfrentarán este domingo desde las 17 (TV: ESPN Premium) en el Gigante de Arroyito, por la décima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

El auriazul viene de vencer 1-0 a Tigre como visitante, el Bicho llega como líder de la zona con 18 puntos.

Juega el Calamar

Platense y Newell’s Old Boys jugarán este domingo también desde las 17 (TV:TNT Sports) en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Ya sin la ilusión de la Copa Libertadores, el equipo dirigido por Martín Palermo va por tres puntos sanadores ante los rosarinos.

Córdoba palpita

En el estadio Julio César Villagra, Belgrano de Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán a las 19.15 (TV:ESPN Premium), por la fecha 10 del Torneo Clausura.

El Pirata quiere volver a la victoria después de más de un mes, mientras que el León del Imperio necesita un milagro para quedarse en Primera.

Un Matador en Liniers

En el estadio José Amalfitani, Vélez recibe a Tigre este domingo desde las 21.30, por la décima fecha del Torneo Clausura.

El Fortín de los Mellizos marcha segundo en el Grupo A y buscará volver al triunfo, mientras que el Matador llega después de dos derrotas consecutivas.

Fuente: Página 12