El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró luego del comunicado de los tenedores de bonos: “Hubo una aceptación de una cantidad importante de acreedores”. En ese sentido, el mandatario remarcó: “Las aceptaciones siempre ocurren en las últimas horas y hoy se consiguió el apoyo del grupo más grande de bonistas organizados”.

En declaraciones radiales, Kicillof aseveró: “La política de endeudamiento del gobierno anterior generó infinidad de problemas en el país y la provincia”. “Este año tenemos vencimientos por 2.900 millones de dólares y cerca de 10.000 para los 4 años. Se está descubriendo que hubo un trabajo de Macri para empujar a las provincias a endeudarse en dólares para la fuga de capitales”.

Asimismo, el economista dijo que “La provincia de Buenos Aires no produce ni consume dólares, no tiene sentido al deuda en dólares que tomó Vidal. Es inexplicable. la deuda en dólares no era recomendable para los bonaerenses, sí para los que se beneficiaron con esto. Desde diciembre convocamos a los bonistas para poner sobre la mesa la insostenibilidad de la deuda que dejaron Macri y Vidal” y “lo normal es que las provincias negocien después de Nación, pero nos cayó un vencimiento antes”.

En ese sentido, Kicillof subrayó: “La prensa que apoyó a Macri habla de la deuda como si la hubiera creado el nuevo gobierno". "Obviamente el gobierno provincial tiene su propia deuda pero está claro que es la misma estrategia que el Gobierno Nacional, estamos resolviendo un problema que no creamos. Macri aceptó la irresponsabilidad con la que hicieron el proceso de endeudamiento. El tratamiento de una parte de la prensa es que todo lo que hacemos está mal”.

Además, remarcó: “La deuda es un tema grave y delicado, y uno esperaría que los que generaron, y ya que Macri asumió la culpa, tengan un poco de colaboración. Para alcanzar el 75% se necesita a un fondo en particular que tiene una cantidad muy significativa y que no tiene de momento el mismo grado de adhesión y ayuda”, “estamos esperando que acepten; los vencimientos de la deuda son absolutamente insostenibles” y “lo que hemos pedido es absolutamente razonable”.

Fuente: El Destape