Habló la mamá del joven que mordió a un policía

Maria Hernández es la madre del sujeto que anoche protagonizó una noche de furia en su casa de calle Zapiola al 900, y que terminó preso por agredir a la policía con una pala y hasta morder a uno de los agentes.

En contacto con LA BRÚJULA 24, la mujer comentó que el agresor -Nicolás De Angelis- "tiene muchos problemas con la droga", y dijo que "yo le había dicho que si venía falopeado no lo iba a dejar entrar".

En su relato, recordó que "hacía tres años que él andaba bien y empezó a ir a ala iglesia, pero en cinco días se descontroló y mi marido le sacó las llaves para que se fuera".

Respecto de lo ocurrido anoche, en su vivienda contó que "quería entrar de prepo, nosotros no lo dejamos porque se pone agresivo, rompe las cosas en casa".

"Llegó la policía y no alcanzó a meterse. Yo le decía que si iba a venir falopeado no lo quería ver más. No tiene control, se va de un extremo a otro", señaló con indignación.