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Saltó el cerco de una empresa, escapó en bicicleta y terminó preso
El joven de 25 años habría intentado sustraer piezas de bronce de una caja contra incendios del predio de la firma Bunge. Fue sorprendido por personal de seguridad y capturado a pocas cuadras del lugar.
Un joven de 25 años fue detenido en la mañana de este domingo tras ingresar presuntamente con fines de robo al predio de la empresa Bunge, ubicado en Paunero al 200.
De acuerdo con información del Comando de Patrullas, el procedimiento se inició alrededor de las 7:20, luego de un llamado al servicio de emergencias 911.
El sospechoso, identificado como Franco Joaquín Mellado, habría saltado el cerco perimetral de la empresa y roto el vidrio de una caja contra incendios, presumiblemente con la intención de sustraer sus componentes de bronce.
Al ser sorprendido por personal de seguridad del establecimiento, el joven emprendió la fuga a bordo de una bicicleta playera de color rosa. Tras realizar una recorrida por el sector, los efectivos policiales lograron localizarlo y capturarlo en Nueva Provincia al 300.
Posteriormente, mediante un rastrillaje, encontraron y secuestraron la bicicleta que el sospechoso había descartado en un descampado de Sáenz Peña al 300 al advertir la presencia de los uniformados.
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