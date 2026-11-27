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Malvinas: qué puede pasar este sábado con el reclamo argentino
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar resolverá el pedido de medidas cautelares para suspender el proyecto de explotación petrolera impulsado por el Reino Unido en aguas del archipiélago.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer este sábado 28 de noviembre su decisión sobre el reclamo argentino para suspender el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado en aguas circundantes a las Islas Malvinas.
La resolución se conocerá en Hamburgo, Alemania, donde el pasado 10 y 11 de noviembre los representantes de ambos países expusieron sus argumentos ante el organismo internacional.
La Argentina solicitó la adopción de medidas provisionales para evitar que el Reino Unido avance unilateralmente con la explotación de recursos naturales en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa.
Qué reclama la Argentina
La presentación argentina contempla cuatro pedidos principales:
- Suspender las nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura destinada a la explotación petrolera.
- Impedir que el Reino Unido utilice información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos.
- Garantizar la participación argentina en la protección del medioambiente marino.
- Evitar el otorgamiento de nuevas autorizaciones para explotar recursos naturales en la plataforma continental en disputa.
Por su parte, tal como publica el diario Perfil, la delegación británica cuestionó la competencia del tribunal al considerar que el reclamo está relacionado con una controversia de soberanía territorial que excede las atribuciones del organismo.
Qué puede resolver el Tribunal del Mar
El organismo podrá aceptar total o parcialmente las medidas solicitadas por la Argentina, establecer otras disposiciones provisionales o rechazar el planteo.
La decisión no resolverá la disputa histórica por la soberanía de las Islas Malvinas, sino que determinará si corresponde adoptar medidas urgentes para preservar los derechos de las partes mientras avanza el procedimiento arbitral.
El Gobierno argentino inició formalmente ese proceso el pasado 28 de septiembre, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
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