Destacada B
Malvinas: el Gobierno criticó el fallo adverso y aclaró que "no es la última palabra"
La Casa Rosada ratificó que continuará con las acciones para impedir la explotación petrolera en el archipiélago. Además, Javier Milei pidió acelerar el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El Gobierno nacional se pronunció este sábado tras el fallo adverso del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó el pedido argentino para frenar el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, impulsado por el Reino Unido en las Islas Malvinas.
A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la Casa Rosada valoró que el organismo internacional haya reconocido la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países por el archipiélago.
No obstante, cuestionó que el tribunal haya considerado que carecía de jurisdicción para establecer las medidas provisorias solicitadas por la Argentina con el objetivo de suspender las actividades hidrocarburíferas.
“Esta decisión no es la última palabra”, sostuvo el Ejecutivo, al tiempo que ratificó que continuará impulsando “todas las acciones necesarias para impedir esa explotación”.
En ese contexto, el presidente Javier Milei le solicitó a la Cámara de Diputados que avance durante la próxima semana con el tratamiento y la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
“Su demora entusiasma al gobierno británico”, advirtieron desde la Oficina del Presidente.
El pronunciamiento oficial se conoció luego de que el tribunal, con sede en Hamburgo, Alemania, rechazara por 18 votos contra 3 la presentación argentina.
Si bien la resolución permite que continúe el desarrollo del proyecto petrolero, no supone una definición sobre la controversia de fondo entre ambos países.
Garate, preocupado por la crisis: “No vemos la recuperación, triplicamos la ayuda social”
Malvinas: el Gobierno criticó el fallo adverso y aclaró que "no es la última palabra"
Malvinas: el Tribunal del Mar rechazó el pedido argentino para frenar la explotación petrolera
"Veneno y puñal": nuevo tema de Abel Pintos sobre una profunda historia de desamor
Adiós a los azulejos: la tendencia europea que se impuso en el país
Más Leídas
-
Noticias B23 horas ago
Hacía "willy" con la moto, chocó a otro motociclista y lo dejó en grave estado
-
Noticias B22 horas ago
Ya retiraron 30 toneladas de excremento de palomas del ex Centro de Compras
-
Noticias B19 horas ago
Cómo está el motociclista que fue embestido por otro que hacía "willy"
-
Uncategorized19 horas ago
Con 37,2 grados, Bahía Blanca fue la ciudad más calurosa del país
-
Noticias B20 horas ago
Buscan a una adolescente de 14 años que desapareció de su casa
-
Destacada B3 horas ago
Calor agobiante y alerta amarilla por tormentas: la máxima llegaría a 37 grados
-
Noticias B17 horas ago
Crisis de IOSFA: "Decisión de la Justicia es para los trabajadores y no le cambia nada a los afiliados"
-
Noticias B16 horas ago
Se viene un fin de semana con calor y lluvia: hay alerta amarilla por tormentas