El Gobierno nacional se pronunció este sábado tras el fallo adverso del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), que rechazó el pedido argentino para frenar el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, impulsado por el Reino Unido en las Islas Malvinas.

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la Casa Rosada valoró que el organismo internacional haya reconocido la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países por el archipiélago.

No obstante, cuestionó que el tribunal haya considerado que carecía de jurisdicción para establecer las medidas provisorias solicitadas por la Argentina con el objetivo de suspender las actividades hidrocarburíferas.

“Esta decisión no es la última palabra”, sostuvo el Ejecutivo, al tiempo que ratificó que continuará impulsando “todas las acciones necesarias para impedir esa explotación”.

En ese contexto, el presidente Javier Milei le solicitó a la Cámara de Diputados que avance durante la próxima semana con el tratamiento y la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

“Su demora entusiasma al gobierno británico”, advirtieron desde la Oficina del Presidente.

El pronunciamiento oficial se conoció luego de que el tribunal, con sede en Hamburgo, Alemania, rechazara por 18 votos contra 3 la presentación argentina.

Si bien la resolución permite que continúe el desarrollo del proyecto petrolero, no supone una definición sobre la controversia de fondo entre ambos países.