Por Leandro Grecco

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Lo que comenzó como una iniciativa para evitar el desmantelamiento de un antiguo edificio ferroviario y generar un espacio para la práctica de las artes circenses se convirtió, con el paso de los años, en un proyecto cultural, educativo y de inclusión social con un fuerte arraigo en la comunidad bahiense.

La Nave Circo nació el 5 de septiembre de 2014 por iniciativa de un grupo de artistas y docentes vinculados al arte, en conjunto con la ONG Parque Noroeste, integrada por vecinos que trabajaban en la conformación del espacio verde del sector.

El proyecto tuvo desde sus orígenes un doble propósito: preservar un inmueble centenario que forma parte del patrimonio histórico ferroviario que dio origen al barrio Noroeste y contribuir a transformar la realidad de los sectores más vulnerables de la ciudad, especialmente de niños y adolescentes.

A su vez, buscó dar respuesta a una necesidad de la comunidad circense local: contar con un lugar seguro para entrenar, realizar todo tipo de capacitación y el desarrollo de todas sus actividades.

Si bien inicialmente funcionó como una escuela de circo, el vínculo con los vecinos y las diferentes necesidades de la comunidad hicieron que la propuesta se amplíe hacia otras disciplinas.

Actualmente, constituida como asociación civil, La Nave cuenta con más de 100 personas que semanalmente participan de sus diferentes actividades formativas.

Mucho más que una escuela de circo

Acroyoga, trapecio, tela, artes plásticas, folclore y acondicionamiento físico son algunas de las propuestas que se desarrollan en el lugar, al que también se suman ensayos de agrupaciones artísticas, talleres intensivos, ferias, varietés y espectáculos.

Una de las características distintivas del espacio es que sus actividades están destinadas a personas de todas las edades, con una oferta que abarca desde la formación artística hasta el entretenimiento para toda la familia.

Desde el paradigma del circo social, quienes llevan adelante el proyecto buscan que las dificultades económicas no se conviertan en un impedimento para acceder a la cultura.

Por ese motivo, buena parte de los espectáculos y eventos se realizan bajo la modalidad de entrada “a la gorra”, mientras que los talleres regulares cuentan con cuotas que buscan ser accesibles.

Incluso, existe la posibilidad de establecer intercambios, bajo una modalidad similar al trueque, para garantizar la participación de aquellas personas que no pueden afrontar el costo de las actividades.

El arte como espacio de contención

Más allá de su función como ámbito de educación no formal, La Nave se consolidó como un espacio de encuentro y contención social.

A lo largo de estos 12 años, la institución estableció vínculos con merenderos, jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, institutos de formación docente y técnica y universidades.

Por sus instalaciones pasaron artistas que dieron allí sus primeros pasos y que posteriormente continuaron su formación en otras instituciones, incluso en el exterior del país.

El impacto de las actividades en quienes transitaron por el espacio también fue objeto de un trabajo de investigación final de la carrera de Psicología, realizado por una de sus aprendices.

La tarea desarrollada por la asociación permitió, además, recuperar una construcción con más de 100 años de historia, mejorar las condiciones de seguridad del sector y atraer público proveniente de distintos puntos de la ciudad.

En 2024, la trayectoria y las actividades artísticas, pedagógicas y de inclusión social de La Nave fueron declaradas de Interés Municipal por el Instituto Cultural. El lugar también integra la Red de Espacios Culturales Independientes.

El desafío de sostener un proyecto autogestivo

El equipo de trabajo está conformado por artistas fundadores, personas que iniciaron su formación en el lugar, referentes de la cultura local y vecinos que se fueron incorporando a la iniciativa.

Su funcionamiento se sostiene de manera autogestiva, mediante los ingresos generados por los talleres, la organización de eventos, rifas y ventas, además del aporte solidario de sus integrantes y eventuales donaciones de particulares e instituciones.

Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades. Entre ellas, un intento de instalación de un depósito municipal en las inmediaciones del predio, las restricciones durante la pandemia de coronavirus y los daños que provocaron los fenómenos meteorológicos que azotaron a la ciudad.

A ese escenario se suma la compleja situación económica actual y la necesidad de continuar reparando y acondicionando las instalaciones.

En paralelo, la comunidad circense trabaja para lograr un mayor reconocimiento de la actividad, a través de herramientas legislativas que permitan garantizar su preservación, promoción, financiamiento y difusión.

Preservar el patrimonio y seguir creciendo

De cara al futuro, el principal objetivo de quienes integran La Nave es garantizar la continuidad del espacio y mejorar sus instalaciones para ampliar las propuestas de formación y la realización de eventos culturales.

“La posibilidad de soñar a futuro a veces se ve interrumpida, pero principalmente queremos seguir manteniendo y acondicionando el espacio”, señalaron desde la asociación.

El mensaje que buscan transmitir a la comunidad bahiense tiene que ver con la importancia de preservar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, pero también con el valor del arte como herramienta transformadora.

A 12 años de su nacimiento, aquel edificio ferroviario que supo estar amenazado por el desmantelamiento alberga un proyecto colectivo que busca generar oportunidades, construir vínculos y acercar la cultura a todos los sectores de la sociedad.