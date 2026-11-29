El mundo de la música despide a Mike Love, cofundador y cantante de The Beach Boys, quien falleció este sábado a los 85 años en California. La noticia fue confirmada por su representante, quien informó que el artista murió acompañado por su familia, aunque no trascendieron las causas de su fallecimiento.

Nacido el 15 de marzo de 1941 en Los Ángeles, Love fundó en 1961 la agrupación junto a sus primos Brian, Dennis y Carl Wilson, y su amigo Al Jardine. La banda se convirtió rápidamente en uno de los grandes exponentes de la música popular estadounidense.

Con sus características armonías vocales y letras inspiradas en el surf, las playas, los automóviles y la cultura juvenil de California, The Beach Boys marcaron a varias generaciones y se consolidaron como uno de los grupos más influyentes de la historia del rock.

Love tuvo un papel destacado en la composición e interpretación de algunos de los mayores éxitos de la banda, entre ellos “Surfin’ USA”, “California Girls”, “I Get Around” y “Good Vibrations”.

También participó en Pet Sounds, el álbum publicado en 1966 que representó un cambio en el sonido de la agrupación y que es considerado una de las producciones discográficas más importantes del siglo XX.

A lo largo de su trayectoria, mantuvo diferencias creativas y disputas legales con Brian Wilson, principalmente vinculadas con los derechos de autor de varias de las canciones del grupo. Pese a esos enfrentamientos, continuó al frente de The Beach Boys durante décadas.

Su última presentación tuvo lugar en octubre de este año en Nashville, donde volvió a los escenarios pese a los problemas de salud que arrastraba desde hacía varios meses. Durante aquel concierto permaneció sentado y tuvo una participación limitada.

Su fallecimiento se produjo poco más de un año después de la muerte de Brian Wilson, ocurrida en junio de 2025.

Con más de seis décadas de trayectoria, Love fue uno de los principales responsables de mantener vigente el repertorio de una banda que convirtió el estilo de vida californiano en un fenómeno musical de alcance mundial.