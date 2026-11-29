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Milei participará de las cumbres del Mercosur y el G20
El Presidente viajará el viernes a Montevideo, donde la Argentina asumirá la conducción temporal del bloque regional. Luego irá a Miami para participar del encuentro organizado por Trump.
El presidente Javier Milei tiene previsto realizar dos viajes internacionales durante diciembre, antes de finalizar el año. El primero será a Uruguay, el próximo 4 de diciembre, para participar de la cumbre del Mercosur, mientras que el segundo tendrá como destino Estados Unidos, donde se desarrollará la reunión de líderes del G20 los días 14 y 15.
Según publicó La 100, ambos compromisos forman parte de la agenda presidencial, aunque todavía resta definir el cronograma de actividades y los eventuales encuentros bilaterales que mantendrá el mandatario.
La cumbre del Mercosur, en medio de las tensiones con Brasil
Durante el encuentro en Montevideo, Uruguay le traspasará a la Argentina la presidencia pro tempore del Mercosur, en un contexto marcado por las diferencias entre Milei y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, respecto del funcionamiento del bloque.
El Gobierno argentino pretende avanzar en la apertura comercial y la flexibilización de las condiciones para que los países miembros puedan negociar acuerdos con otras naciones de manera independiente.
En ese sentido, Milei mantuvo el jueves pasado una reunión con el presidente de Paraguay, Pedro Alliana, con quien comparte parte de esa agenda.
Uno de los aspectos que generará mayor expectativa será el posible encuentro entre Milei y Lula, en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas. Brasil ratificó que Julio Bitelli no regresará como embajador a Buenos Aires, mientras que el mandatario argentino descartó asistir a la asunción del presidente brasileño, prevista para el 5 de enero.
Una nueva visita a Estados Unidos
Tras su participación en Uruguay, Milei viajará a Miami para asistir a la cumbre del G20, que tendrá lugar en el complejo Trump National Doral.
El encuentro internacional tendrá entre sus principales ejes el crecimiento económico, la desregulación, el desarrollo energético y la innovación tecnológica.
Si bien todavía no está confirmada una reunión bilateral con Donald Trump, la participación de Milei en el foro representará una nueva oportunidad para reafirmar la relación estratégica con Estados Unidos.
La visita se producirá después de la derrota republicana en las elecciones legislativas de medio término, cuyo resultado podría condicionar futuras asistencias financieras estadounidenses a la Argentina.
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