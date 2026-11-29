Bahía Blanca volvió a ubicarse este domingo como la ciudad más calurosa de la Argentina, al registrar 37,3 grados a las 15, de acuerdo con el ranking de temperaturas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La ciudad lidera el listado nacional con una diferencia de dos grados respecto de Villa Reynolds, en San Luis, donde el termómetro alcanzó los 35,3 grados. El tercer lugar lo ocupa La Rioja, con 34,9 grados, seguida por Córdoba y San Martín (Mendoza), ambas con 34,8 grados.

Es la segunda vez en tres días que Bahía Blanca encabeza el ranking nacional a esa hora. El viernes también había ocupado el primer puesto con 37,2 grados a las 15, seguida por Neuquén, con 34,8 grados, tal como informó La Brújula 24.

En medio de una nueva jornada de calor agobiante, la humedad relativa en nuestra ciudad se ubicó en el 23%.

Las 10 ciudades más calurosas del país a las 15

Localidad Provincia Temperatura Bahía Blanca Buenos Aires 37,3 °C Villa Reynolds San Luis 35,3 °C La Rioja La Rioja 34,9 °C Córdoba Córdoba 34,8 °C San Martín Mendoza 34,8 °C General Pico La Pampa 34,3 °C San Juan San Juan 34,2 °C Trenque Lauquen Buenos Aires 34,2 °C San Ramón de la Nueva Orán Salta 34 °C Río Cuarto Córdoba 34 °C

Villa Dolores, en Córdoba, también registró 34 grados, igualando la temperatura de las últimas dos localidades del listado.