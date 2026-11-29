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Bahía Blanca vuelve a ser la ciudad más calurosa del país
Con más de 37 grados, encabeza este domingo el ranking de temperaturas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional.
Bahía Blanca volvió a ubicarse este domingo como la ciudad más calurosa de la Argentina, al registrar 37,3 grados a las 15, de acuerdo con el ranking de temperaturas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La ciudad lidera el listado nacional con una diferencia de dos grados respecto de Villa Reynolds, en San Luis, donde el termómetro alcanzó los 35,3 grados. El tercer lugar lo ocupa La Rioja, con 34,9 grados, seguida por Córdoba y San Martín (Mendoza), ambas con 34,8 grados.
Es la segunda vez en tres días que Bahía Blanca encabeza el ranking nacional a esa hora. El viernes también había ocupado el primer puesto con 37,2 grados a las 15, seguida por Neuquén, con 34,8 grados, tal como informó La Brújula 24.
En medio de una nueva jornada de calor agobiante, la humedad relativa en nuestra ciudad se ubicó en el 23%.
Las 10 ciudades más calurosas del país a las 15
|Localidad
|Provincia
|Temperatura
|Bahía Blanca
|Buenos Aires
|37,3 °C
|Villa Reynolds
|San Luis
|35,3 °C
|La Rioja
|La Rioja
|34,9 °C
|Córdoba
|Córdoba
|34,8 °C
|San Martín
|Mendoza
|34,8 °C
|General Pico
|La Pampa
|34,3 °C
|San Juan
|San Juan
|34,2 °C
|Trenque Lauquen
|Buenos Aires
|34,2 °C
|San Ramón de la Nueva Orán
|Salta
|34 °C
|Río Cuarto
|Córdoba
|34 °C
Villa Dolores, en Córdoba, también registró 34 grados, igualando la temperatura de las últimas dos localidades del listado.
Bahía Blanca vuelve a ser la ciudad más calurosa del país
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