Deportes
Sebastián Pérez volvió con todo al TN: fue el mejor de la "legión regional" en Viedma
El bahiense terminó undécimo en la final de la Clase 2. Fernando Gómez Fredes, otro que volvió a la actividad, fue 13º. Cómo les fue al resto de los corredores de la ciudad y la zona.
Por Leandro Grecco
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En su regreso a la categoría luego de más de un año de inactividad, Sebastián Pérez consiguió el mejor resultado de la legión regional este domingo en el autódromo Ciudad de Viedma, donde el Turismo Nacional disputó la duodécima y última fecha de la temporada 2026, con la participación de cinco representantes de Bahía Blanca y la zona.
El bahiense y el pigüense Fernando Gómez Fredes (otro que volvió, aunque después de una inactividad aún mayor) fueron los únicos representantes regionales que lograron completar la totalidad de las vueltas de sus respectivas finales, en una jornada que tuvo las consagraciones de Agustín Canapino en la Clase 3 y Tomás Vitar en la Clase 2.
Clase 2
Pérez finalizó undécimo con su Chevrolet Onix, a 8s985 del ganador, luego de completar las 16 vueltas de la competencia. El bahiense registró como mejor tiempo de vuelta 1m42s030, tras haber terminado undécimo en la primera serie de la mañana.
Por su parte, Gómez Fredes culminó en la 13ª posición al mando de su Toyota Yaris, a 9s771 de la punta y a menos de un segundo de Pérez. El pigüense, que había sido séptimo en la primera batería, estableció su mejor registro en 1m42s173.
Distinta fue la suerte de Juan Eduardo Kreitz, quien había sido el mejor de los tres representantes regionales en la clasificación del sábado, con un undécimo puesto. El piloto de Villalonga debió abandonar en boxes tras completar diez vueltas, por lo que quedó ubicado 22º en el clasificador final. No obstante, fue el más rápido de los tres zonales durante la carrera, con un registro de 1m41s404.
La victoria quedó en manos del mendocino Tomás Vitar, quien se adjudicó el campeonato, mientras que Exequiel Bastidas y Martín Lestón completaron el podio.
Clase 3
Los dos representantes regionales en la divisional mayor debieron abandonar antes de la conclusión de la última competencia del año, pactada a 20 vueltas.
Adrián Percaz quedó ubicado en la 17ª posición tras completar 13 giros con su Ford Focus. El representante de Villalonga, que había terminado undécimo en la segunda serie de la mañana, consiguió su mejor tiempo de vuelta en 1m39s888.
Por su parte, Braian Quevedo tuvo un prematuro final en Viedma. El piloto de Ingeniero White, que había clasificado 15º el sábado y terminado octavo en la primera serie del domingo, apenas pudo completar cuatro vueltas con su Chevrolet Cruze, quedando relegado al vigésimo puesto.
La última final de la temporada fue ganada por Julián Santero, escoltado por Bautista Damiani y Facundo Chapur, mientras que Agustín Canapino terminó quinto y se consagró campeón de la Clase 3.
Los resultados de la legión regional
De acuerdo con los registros del cronometraje de Speedhive, así finalizaron los cinco representantes de Bahía Blanca y la zona:
|Piloto
|Posición
|Vueltas
|Diferencia
|Clase 2
|Sebastián Pérez
|11º
|16/16
|8s985
|Fer. Gómez Fredes
|13º
|16/16
|9s771
|Juan Eduardo Kreitz
|22º
|10/16
|6 vueltas
|Clase 3
|Adrián Percaz
|17º
|13/20
|7 vueltas
|Braian Quevedo
|20º
|4/20
|16 vueltas
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