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Murió Jorge Born, el empresario que estuvo seis meses secuestrado por Montoneros
Tenía 92 años y fue uno de los principales referentes del grupo Bunge y Born. También tuvo un papel determinante en el inicio del gobierno de Carlos Menem.
El empresario Jorge Born, heredero de uno de los conglomerados económicos más importantes de la historia argentina, murió a los 92 años.
Nacido en Buenos Aires en junio de 1934, estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y completó su formación en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos.
Durante su trayectoria al frente de Bunge y Born, el grupo controló importantes compañías como Molinos Río de la Plata, Grafa, Alba y Centenera.
Uno de los episodios que marcaron su vida ocurrió en septiembre de 1974, cuando fue secuestrado junto a su hermano Juan por Montoneros.
La organización exigió un rescate de 60 millones de dólares, uno de los más elevados de la historia argentina. Mientras su hermano recuperó la libertad después de 60 días, Jorge permaneció cautivo durante aproximadamente seis meses.
Tras aquel episodio, la familia se radicó en San Pablo, Brasil.
Años más tarde, Born sorprendió al mundo empresarial al convertirse en socio de Rodolfo Galimberti, uno de los dirigentes de Montoneros que había participado de su secuestro.
En 1989, en plena crisis hiperinflacionaria, impulsó el denominado Plan Bunge y Born, que llevó a dos ejecutivos del grupo, Miguel Ángel Roig y Néstor Rapanelli, al Ministerio de Economía durante la presidencia de Carlos Menem.
El programa no consiguió contener la inflación y su fracaso precipitó la salida de Born de la conducción del conglomerado empresarial, según informó Infobae.
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