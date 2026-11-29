Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Lusail, donde mostró un buen rendimiento al volante de su Alpine, aunque una deficiente intervención de los mecánicos en boxes condicionó sus posibilidades de terminar entre los diez primeros.

El argentino largó desde la decimocuarta posición y apostó por una estrategia diferente a la mayoría de los pilotos, con neumáticos duros que le permitieron prolongar su permanencia en pista y escalar posiciones.

En el comienzo de la competencia, el bonaerense también protagonizó una maniobra en la que debió reaccionar rápidamente para evitar un choque con Arvid Lindblad, quien regresaba a la pista después de un despiste.

Colapinto aprovechó las detenciones de sus rivales y un período de auto de seguridad virtual para avanzar hasta el sexto lugar, con una sólida gestión del desgaste de los neumáticos.

El momento más complicado de su carrera se produjo en la vuelta 27, cuando ingresó a boxes para realizar su primer cambio de gomas. Según publicó Infobae, los mecánicos de Alpine tuvieron dificultades con el neumático delantero izquierdo y la detención se extendió durante 8,5 segundos.

El argentino regresó a la pista en el decimocuarto puesto, pero rápidamente superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y continuó mejorando sus registros.

A diez vueltas del final, Colapinto marchaba noveno y debió realizar una segunda parada para colocar neumáticos medios. La nueva detención lo relegó al puesto 13, en el que finalmente cruzó la bandera a cuadros, por delante del francés.

“Perdí muchas posiciones y tiempo en pista durante la parada”, lamentó el argentino después de la competencia.

La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, campeón de la temporada, quien consiguió su décimo triunfo del año. George Russell completó el 1-2 de Mercedes, mientras que Oscar Piastri terminó tercero y Max Verstappen fue cuarto, resultado que le permitió asegurarse el subcampeonato.

La última carrera de la temporada se disputará el próximo domingo 6 de diciembre en Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina, a partir de las 10 de la Argentina.