El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina abrió el interrogante sobre quién será el próximo futbolista en vestir la emblemática camiseta número 10. En ese contexto, el bahiense Lautaro Martínez reconoció que le gustaría asumir esa responsabilidad, aunque aclaró que todavía no hay una decisión tomada por el cuerpo técnico.

Las declaraciones del delantero se produjeron durante la conferencia de prensa posterior a la goleada por 4 a 0 del Inter de Milán ante Genoa, encuentro en el que el atacante volvió a marcar tras recuperarse de una lesión muscular.

“Me encantaría, es un número muy especial y muy importante para Argentina”, expresó Lautaro, según publicó TN. El bahiense también recordó el significado histórico del dorsal que vistieron Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

El capitán del conjunto italiano, que precisamente utiliza la camiseta número 10 en su club, explicó que los integrantes del seleccionado todavía desconocen quién será el elegido y señaló que podría haber novedades en la próxima convocatoria, prevista para marzo.

Lautaro Martínez acumula 42 goles con la Albiceleste y es el segundo máximo artillero del ciclo de Lionel Scaloni, solamente por detrás de Messi.

El entrenador del seleccionado nacional había anticipado semanas atrás que no asignaría el dorsal hasta que fuera obligatorio utilizarlo. Además, manifestó su intención de que el elegido pueda conservarlo a largo plazo.

La camiseta número 10 quedó vacante durante los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica, los primeros compromisos del seleccionado tras la despedida del astro rosarino.

Además del bahiense, Nicolás Paz y Julián Álvarez aparecen entre los posibles candidatos a quedarse con la histórica camiseta, cuyo nuevo dueño se conocería en 2027, cuando la Argentina vuelva a disputar compromisos oficiales por las Eliminatorias Sudamericanas.